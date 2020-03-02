شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تعود من زامبيا بعد الفوز على زاناكو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
عادت بعثة فريق بيراميدز من زامبيا، عقب خوض المباراة أمام زاناكو، في ذهاب الدور ربع النهائي للكأس الكونفيدرالية.
وحقق بيراميدز فوزًا كبيرًا على نظيره زاناكو الزامبي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس الأحد، على ملعب ناشيونال هيروز، في ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.
وحال حسم تأهله، سيواجه بيراميدز في نصف النهائي المتأهل من مواجهة حوريا كوناكري الغيني أمام أنيمبا النيجيري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة بيراميدز تعود من زامبيا بعد الفوز على زاناكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.