شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لا نطبق احتراف حقيقي في كرة القدم.. ونسعى للقضاء على التعصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر لا تطبق احتراف حقيقي في كرة القدم، موضحًا أن تطبيق الاحتراف الحقيقي في كرة القدم يستدعي إطلاق دوري للمحترفين، أو لجنة أو رابطة للمحترفين، وإقامة دوري مستقل كل اللاعبين والعاملين فيه محترفون بأجور بنسبة كبيرة، ووفقا للوائح وضوابط وأن يشترك الجميع في عوائد رأس المال، بالإضافة إلى مشاركة مجتمعية لباقي الدوريات المحلية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن نبذ التعصب الرياضي بين الجماهير، مسئولية يشترك فيها الجميع؛ خاصة الأندية الشعبية التي تمتلك جمهورًا عريضًا خاصة الأهلي والزمالك وكذلك اتحاد الرياضة التي يديرها.

وشدد صبحي، على أن الوزارة تتبني العديد من البرامج التوعوية لمناهضة التعصب الرياضي، ومنها التوعية في المدارس وعدم استخدام طرق العنف المختلفة التي يستخدمها بعض المشجعين، مؤكدا على أهمية تطبيق النظم والقوانين واللوائح لمنع هذه الظاهرة، وأن تتولى الاتحادات الرياضية تطبيق القوانين بحزم بلوائح الانضباط أو التظلمات أو الاستئناف الموجودة لمنع ظاهرة العنف.