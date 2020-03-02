شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كواليس هذه اللقطة في الكلاسيكو.. مواجهة حادة بين «بيكيه» وفينيسيوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت كاميرات «موفيستار +» عن كواليس الحوار بين جيرارد بيكيه، نجم دفاع برشلونة وفينيسيوس جونيور، جناح ريـال مدريد الشاب، في اللقطة التي التقطتها العدسات وظهر فيها الأول منفعلًا بشدة على الثاني.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن اللقطة حدثت بعد سقوط فينيسيوس جونيور داخل منطقة جزاء البلوجرانا، ليطالب البرازيلي بالحصول على ركلة جزاء، وهو ما لم يستجيب له حكم اللقاء ماتيو لاهوز.

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واتجه بعدها «بيكيه»، صاحب الـ 33 عامًا، إلى فينيسيوس، صاحب الـ 19 عامًا ليشتبك معه لفظيًا قائلًا: «هل أنت مجنون أم ماذا بك؟ هل أنت مجنون؟».

وأضاف الإسباني: «أنا لم ألمسك، أنا لم ألمسك»، ليرد عليه فينيسيوس بأنه كان إما هو أو أرثر ميلو الذي عرقله.

وكان فينيسيوس قد تألق، أمس، ليقود فريقه للفوز على البلوجرانا بهدفين نظيفين بعد تسجيله الهدف الأول من تسديدة ارتطمت بـ«بيكيه» نفسه لتسكن شباك الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن.