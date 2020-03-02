شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كواليس هذه اللقطة في الكلاسيكو.. مواجهة حادة بين «بيكيه» وفينيسيوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت كاميرات «موفيستار +» عن كواليس الحوار بين جيرارد بيكيه، نجم دفاع برشلونة وفينيسيوس جونيور، جناح ريـال مدريد الشاب، في اللقطة التي التقطتها العدسات وظهر فيها الأول منفعلًا بشدة على الثاني.
وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن اللقطة حدثت بعد سقوط فينيسيوس جونيور داخل منطقة جزاء البلوجرانا، ليطالب البرازيلي بالحصول على ركلة جزاء، وهو ما لم يستجيب له حكم اللقاء ماتيو لاهوز.
واتجه بعدها «بيكيه»، صاحب الـ 33 عامًا، إلى فينيسيوس، صاحب الـ 19 عامًا ليشتبك معه لفظيًا قائلًا: «هل أنت مجنون أم ماذا بك؟ هل أنت مجنون؟».
وأضاف الإسباني: «أنا لم ألمسك، أنا لم ألمسك»، ليرد عليه فينيسيوس بأنه كان إما هو أو أرثر ميلو الذي عرقله.
وكان فينيسيوس قد تألق، أمس، ليقود فريقه للفوز على البلوجرانا بهدفين نظيفين بعد تسجيله الهدف الأول من تسديدة ارتطمت بـ«بيكيه» نفسه لتسكن شباك الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على كواليس هذه اللقطة في الكلاسيكو.. مواجهة حادة بين «بيكيه» وفينيسيوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.