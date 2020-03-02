شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مصر تمتلك بنية تحتية تؤهلها لاستضافة البطولات العالمية الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية في مختلف مجالات الرياضة تؤهلها لاستضافة العديد من البطولات العالمية الكبرى.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن هذه البنية التحتية مكنت مصر من النجاح في استضافة العديد من البطولات العالمية، خلال العام الماضي؛ منها بطولة العالم للسلاح، والتايكوندو، والخماسي الحديث (أكثر من بطولة)، والكاراتيه، وكأس أفريقيا للشباب لكرة القدم وبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، مشيرًا إلى أن شهر أغسطس المقبل سيشهد استضافة مصر لبطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، كما تستضيف محافظة بورسعيد خلال الشهر الجاري «البطولة العربية لكرة الهدف للمكفوفين»، حيث يجري التعاون في هذا الإطار مع اللجنة البارالمبية.