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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتر ميلان يعلن إصابة موسيس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
أعلن نادي الإنتر الايطالي عبر موقعه الرسمي عن إصابة لاعبه النيجيري فيكتور موسيس Victor Moses.
وأشار النادي إلى أنّ موسيس يعاني من مشكلة عضلية على مستوى الفخد الأيسر، وبالتالي سيغيب عن مباراة نابولي يوم الخميس في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا أمام نابولي.
وإنتقل موسيس إلى الإنتر في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من نادي تشيلسي، بعدما قطع إعارته من نادي فنربخشة التركي.
وكان نادي الإنتر قد خسر في مباراة الذهاب على أرضه في سان سيرو بنتيجة هدف مقابل لاشيء.
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