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إنتر ميلان يعلن إصابة موسيس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

أعلن نادي ​الإنتر​ الايطالي عبر موقعه الرسمي عن إصابة لاعبه النيجيري ​فيكتور موسيس​ Victor Moses.

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وأشار النادي إلى أنّ موسيس يعاني من مشكلة عضلية على مستوى الفخد الأيسر، وبالتالي سيغيب عن مباراة نابولي يوم الخميس في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا أمام نابولي.

وإنتقل موسيس إلى الإنتر في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من نادي ، بعدما قطع إعارته من نادي فنربخشة التركي.

وكان نادي الإنتر قد خسر في مباراة الذهاب على أرضه في سان سيرو بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

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