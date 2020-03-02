لامبارد: لا يوجد تاريخ محدد لعودة ابراهام وبوليسيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

كشف المدرب فرانك ​لامبارد​ أن مشاكل الإصابة في فريق ​تشيلسي​ ستستمر إلى أجل غير مسمى، لافتا إلى أن تاريخ عودة كريستيان بوليسيتش وتامي أبراهام لا يزال غير واضحا، إلى جانب إيقاف جورجينيو.



وقال لامبارد: "آمل أن يكون كالوم هودسون أودوي لائقًا ليوم الأحد القادم. حالة بوليسيتش مثل حالة تامي. لا توجد إجابة واضحة. تامي ذهب إلى برشلونة، ليتلقى المزيد من النصائح حول إصابة كاحله".

وأضاف: "سيتعين علينا تخطي حقيقة أن جورجينيو لن يلعب في دوري الأبطال، ولدينا لاعبون قادرون على اللعب هناك. لدينا روس باركلي، مايسون ماونت، بيلي غيلمور، هناك حلول وقد تكون هناك فرص للاعبين الآخرين".