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توتنهام يتطلع الى ضم مدافع مانشستر يونايتد سمولينغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

يتطلع ​توتنهام​ إلى ضم مدافع ​مانشستر يونايتد​، ​كريس سمولينغ​، وبرز سمولينغ على سبيل الإعارة مع نادي روما هذا الموسم. ويحافظ الإنكليزي على علاقة قوية مع مدربه السابق، ​جوزيه مورينيو​.

وتقول "توتوسبورت" إن مورينيو يريد لم الشمل مع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا.

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وصرح سمولينغ بأنه سوف يدرس مستقبله في نهاية هذا الموسم.

ويحرص روما على إبقائه في إيطاليا، لكن من المحتمل ألا يرغب في تلبية مطالب يونايتد.

ويسعى مورينيو الى إحياء خط دفاعه في توتنهام مع حلول صيفه الأول كمسؤول عن الفريق.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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