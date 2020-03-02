توتنهام يتطلع الى ضم مدافع مانشستر يونايتد سمولينغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

يتطلع ​توتنهام​ إلى ضم مدافع ​مانشستر يونايتد​، ​كريس سمولينغ​، وبرز سمولينغ على سبيل الإعارة مع نادي روما هذا الموسم. ويحافظ الإنكليزي على علاقة قوية مع مدربه السابق، ​جوزيه مورينيو​.



وتقول "توتوسبورت" إن مورينيو يريد لم الشمل مع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا.

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وصرح سمولينغ بأنه سوف يدرس مستقبله في نهاية هذا الموسم.

ويحرص روما على إبقائه في إيطاليا، لكن من المحتمل ألا يرغب في تلبية مطالب يونايتد.

ويسعى مورينيو الى إحياء خط دفاعه في توتنهام مع حلول صيفه الأول كمسؤول عن الفريق.