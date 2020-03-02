شكرا لقرائتكم سفارة مصر فى جنوب أفريقيا تطمئن بعثة الأهلي بشأن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت بعثة النادي الأهلي المتواجدة في جنوب افريقيا حالياً تطمينات من سفارة مصر هناك بشأن فيروس كورونا والذي لم يصل هناك وفقاً لتأكيدات منظمة الصحة العالمية، في الوقت الذي أكد سيد عبد الحفيظ أن إدارة الأهلي اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة معلقاً :"عملنا الاحتياطات اللازمة والباقي بتاع ربنا".

وتضم قائمة الأهلى كلا من:محمد الشناوي، وعلى لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايى، وجيرالدو، ومحمد هانى.

ووصلت بعثة الفريق جوهانسبرج واستقلت حافة لمدة ساعة حتى وصلت مدينه بريتوريا التى تستضيف المباراة، جدير بالذكر أن المارد الأحمر قد فاز على صن داونز الجنوب أفريقى فى مباراة الذهاب بهدفين دون رد بأقدام على معلول فى المباراة التى جمعت بينهما فى السادسة مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، على أن يقام لقاء الإياب فى الثالثة عصر السبت المقبل، وسبق سمير عدلى المدير الإدارى بعثة الفريق بالسفر لمدينة بريتوريا بالفعل لترتيب الأمور المتعلقة بالإقامة والتنقلات وتدريب الفريق.