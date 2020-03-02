شكرا لقرائتكم بعد الخروج من كأس العرب.. منتخب الشباب يعود من السعودية غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعود بعثة منتخب الشباب مواليد 2001، من السعودية غدا الثلاثاء بعد خروج الفريق من بطولة كأس العرب على يد السنغال بضربات الترجيح فى الدور قبل النهائى.
وقال الدكتور جمال محمد علي: تذكروا هذه الأسماء مستقبلا عربي بدر واسامة فيصل وحسام عبدالسلام ومحمود صابر و ابراهيم عادل ومحمود جهاد وعبدالرحمن عشري ومحمد شحاتة ، الذين استحقوا هتاف الجماهير بعد المباراة " رجالة .. رجالة".
وأضاف أن الجماهير المصرية هي اللاعب رقم واحد في البطولة عندما شجعوا مصر بحماس شديد ووضعوا اللاعبين تحت ضغط يحتاجة اللاعبين في المستقبل ، فيما فقدت البطولة الروح بعدم وصول مصر للنهائي، حيث كانت الروح هي جماهير مصر العظيمة من الجالية المصرية.
وقال نائب رئيس اتحاد الكرة أيضا أن الجهاز الفني استفاد من البطولة استفادة كبيرة ونجح كثير من اللاعبين في اثبات ذاتهم وسوف يزداد الفريق قوة بانضمام لاعبي الدورى الممتاز الذين لم يسافروا مع المنتخب احمد عيد من الزمالك وحمزة حارس الاهلي وعبدالله عادل وزياد لاعبي انبي.
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