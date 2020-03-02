شكرا لقرائتكم الزمالك يدعم فريق السلة بـ 3 محترفين في بطولة لافروليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولى نادى الزمالك في التعاقد مع 3 لاعبين محترفين لتدعيم فريق كرة السلة في بطولة لأفروليج التي تقام خلال الفترة المقبلة ، حيث يحق لكل فريق التعاقد مع 4 محترفين للمشاركة في البطولة .

تعاقد الزمالك مع الثلاثى ماثيو براين ، الذى يحمل الجنسيتان الإنجليزية و الغانية ، و ماكسى شامبا لاعب النجم الساحلى السابق ، بالإضافة إلى واين أرنولد ، الذى كان محترفا بصفوف الأهلى ببطولة أفريقيا للأندية التي أقيمت 2016 ، ومن المقرر أن يتعاقد الفريق مع لاعب رابع خلال الأيام المقبلة .

ويقع الزمالك في مجموعة النيل التي تضم فرق من تونس و رواندا ، و الكاميرون ، و نيجيريا ، وموزمبيق .

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على أن يصعد منهم 4 فريق بعد خوض مراحل التصفيات ، حيث تبدأ المباريات كالتالى ..

في الفترة من 20 الى 23 مارس الجارى بتونس ، ومن 16 الى 18 أبريل بنيجريا ، وفيما يخص المرحلة الثالثة فتقام بالقاهرة في الفترة من 30 ابريل حتى 2 مايو .

وبعد ذلك يصعد 4 فرق من أصل 6 شاركت في البطولة ، ومثلهم من المجموعة الثانية التي يطلق عليها مجموعة الصحراء .

وبعد ذلك تشارك الفرق الأربعة من كل مجموعة في الدور قبل النهائي و النهائي و الذى يقام برواندا في الفترة من 26 الى 31 مايو المقبل .

وتأهل الزمالك الى قبل نهائي بطولة دورى السوبر، على أن يلتقى مع الاتحاد السكندرى في مباريات best of 5 ، و التي تقام 5 و 7 و 10 و 12 و 16 مارس الجارى ، بينما يلتقى الاهلى مع الجزيرة في نفس أيام البطولة .