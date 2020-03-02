شكرا لقرائتكم الزمالك يدعم فريق السلة بـ 3 محترفين في بطولة لافروليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح مسئولى نادى الزمالك في التعاقد مع 3 لاعبين محترفين لتدعيم فريق كرة السلة في بطولة لأفروليج التي تقام خلال الفترة المقبلة ، حيث يحق لكل فريق التعاقد مع 4 محترفين للمشاركة في البطولة .
تعاقد الزمالك مع الثلاثى ماثيو براين ، الذى يحمل الجنسيتان الإنجليزية و الغانية ، و ماكسى شامبا لاعب النجم الساحلى السابق ، بالإضافة إلى واين أرنولد ، الذى كان محترفا بصفوف الأهلى ببطولة أفريقيا للأندية التي أقيمت 2016 ، ومن المقرر أن يتعاقد الفريق مع لاعب رابع خلال الأيام المقبلة .
ويقع الزمالك في مجموعة النيل التي تضم فرق من تونس و رواندا ، و الكاميرون ، و نيجيريا ، وموزمبيق .
على أن يصعد منهم 4 فريق بعد خوض مراحل التصفيات ، حيث تبدأ المباريات كالتالى ..
في الفترة من 20 الى 23 مارس الجارى بتونس ، ومن 16 الى 18 أبريل بنيجريا ، وفيما يخص المرحلة الثالثة فتقام بالقاهرة في الفترة من 30 ابريل حتى 2 مايو .
وبعد ذلك يصعد 4 فرق من أصل 6 شاركت في البطولة ، ومثلهم من المجموعة الثانية التي يطلق عليها مجموعة الصحراء .
وبعد ذلك تشارك الفرق الأربعة من كل مجموعة في الدور قبل النهائي و النهائي و الذى يقام برواندا في الفترة من 26 الى 31 مايو المقبل .
وتأهل الزمالك الى قبل نهائي بطولة دورى السوبر، على أن يلتقى مع الاتحاد السكندرى في مباريات best of 5 ، و التي تقام 5 و 7 و 10 و 12 و 16 مارس الجارى ، بينما يلتقى الاهلى مع الجزيرة في نفس أيام البطولة .
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يدعم فريق السلة بـ 3 محترفين في بطولة لافروليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.