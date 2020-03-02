شكرا لقرائتكم وفد قانونى للأهلى يحضر اجتماع لجنة التظلمات لتخفيف عقوبة كهربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر وفد قانونى من النادى الأهلى، اجتماع لجنة التظلمات باتحاد الكرة اليوم الاثنين، لمناقشة التظلمات الخاصة بناديى الأهلى والزمالك والمتعلقة بمباراة السوبر المحلى بالإمارات، وتحديدا ضد عقوبات الثلاثى محمود كهربا وعبد الله جمعة وأحمد زاهر إدارى الزمالك، حيث قررت لجنة الانضباط ايقافهم لنهاية الموسم الجارى.

وجاء حضور وفد الأهلى لتقديم بعض المستندات الخاصة بالفريق الأحمر، على أمل تخفيف عقوبة لاعبه محمود كهربا.

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وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها بخصوص أحداث مباراة السوبر التى أقيمت بين فريقى الأهلى والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى إيقاف كل من: محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلى وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر ادارى الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم وأيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه كما تم إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاى لاعبى الأهلى مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما وتغريم كل من ناديى الأهلى والزمالك 100 ألف جنيه ومنع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من المشاركة فى أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وانتقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق فى اتحاد الكرة بعد مباراة السوبر المصري.