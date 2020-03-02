شكرا لقرائتكم قبل موقعة رادس.. التاريخ ينحاز للزمالك فى مواجهات الترجي التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل الزمالك ضيفا ثقيلا للغاية على الترجي التونسي في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة، بتوقيت القاهرة، على ملعب رادس، لمواجهة حسم التأهل على نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد ما أنهى مباراة الذهاب لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الموقعة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

تاريخ الزمالك مع الترجي التونسي



لعب الزمالك 3 مرات على ملعب رادس وحقق جميع النتائج حيث خسر في لقاء وتعادل في اخر وفاز في مواجهة.

التقى الزمالك نظيره فريق الترجي التونسي في نهائي بطولة دوري الأبطال عام 1994، وتعادلا سلبيًا في مصر، قبل أن يفوز بطل تونس في رادس 3/1.

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وبعدها واجه الزمالك فريق الترجي عام 2002 في ربع نهائي دوري الأبطال، وتعادل الفريقان 1/1 في رادس بتونس، وفاز الزمالك 1/0 بالقاهرة

وفي عام 2005، واجه الزمالك فريقي الترجي في ربع نهائي دوري الأبطال، فاز الزمالك 2/1 في رادس تونس وتعادل الفريقان إيجابيًا بالقاهرة 1/1.

ومؤخرا في 2020 فقد فاز الزمالك على الترجي في استاد الغرافة القطري بنتيجة 3-1 ، في نهائي السوبر الأفريقي ، ثم عاد ليكرر الفوز في استاد القاهرة 3-1 أيضا في ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال افريقيا.