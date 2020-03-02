صالح جمعة على اعتاب الزمالك

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جدة - عمرو شويل مستقبل غامض ينتظر صالح جمعة لاعب وسط الأهلي بعد تجميده من قبل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي لم يكتفي باستبعاد اللاعب من المباريات فقط ولكنه يرفض أيضاً مشاركة اللاعب في التدريبات وذلك على خلفية الأزمة العنيفة التي حدثت بين الطرفيين في احد التدريبات فضلاً عن عدم التزام اللاعب وسهره المستمر وعدم خوضه التدريبات بقوة.

وعلم الخليج 365 أن وسيط زملكاوي تحدث مع صالح جمعة واستفسر منه عن مدة عقده ليؤكد له الأخير أنه لازال متبقي له موسمين في عقده لتقود الإدارة البيضاء بدراسة الأمر وانتظار موقف الأهلي النهائي تجاه صالح جمعة، والحصول على توقيعه حال حصوله على الاستغناء الخاص به من الأهلي.

وتحدث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف صالح جمعة، معلقاً :"صالح جمعة خارج حساباتي، لم يحدث أي جلسات تفاهم بيني وبين صالح جمعة للعودة .. وموقفنا لم يتغير بشأن اللاعب".

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