شكرا لقرائتكم بعثة بيراميدز تصل القاهرة بعد ثلاثية زاناكو فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة فريق بيراميدز إلى القاهرة، صباح اليوم الاثنين، بعد الفوز على زاناكو الزامبى 3 /0 أمس الأحد فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوى.

وأحرز أهداف بيراميدز على جبر من رأسية فى الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل أن يحرز محمد فاروق الهدف الثانى فى الدقيقة الـ 24، ويعزز عبد الله السعيد الفوز من ركلة جزاء فى الدقيقة 67.

ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره المتميز بالبطولة لحصد اللقب للمرة الأولى فى تارخيه حيث قدم فى مستوى أكثر من رائع له فى أول مشاركة أفريقية له.

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ونجح فريق بيراميدز فى تحقيق رقم قياسى، حيث لم يسبق لأى نادٍ مصرى الفوز فى ربع النهائى الإقصائى وحتى دور المجموعات، حينما كان يلعب على مجموعتين أن حقق فوزا بثلاثية خارج الأرض، ويكون أول فريق مصرى يحقق هذه النتيجة فى دور إقصائى من بطولتى إفريقيا عبر تاريخها، ليدخل تاريخ الأرقام القياسية للأندية المصرية المشاركة فى إفريقيا، فى أول مشاركة له.

كما نجح بيراميدز فى تصدر قائمة أفضل الفرق هجوما فى مسابقة الكونفدرالية حتى الآن، حيث سجل لاعبوه 29 هدفا فى البطولة الحالية من أصل 284 هدفا سجلت جميع الفرق.سجل بيراميدز رقما قياسيا بتسجيله 12 فوزا فى موسم واحد ببطولة الكونفدرالية، وهو الرقم الذى لم يحققه أى فريق مصرى من قبل فى مشاركته الأولى.

فيما يعتبر بيراميدز ثانى أكثر الفرق حصولا على كروت صفراء هذا الموسم، برصيد 5 كروت، بعد المصرى صاحب أعلى عدد من الانذارات 7 و أول فريق مصرى يسجل 14 هدفا فى دور المجموعات فى موسمه الأول فى بطولات أفريقيا.