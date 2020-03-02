شكرا لقرائتكم 75 دقيقة مصاب أمام الترجي .. سر تويتة "عدم ردي مش ضعف" لحازم إمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، مفاجأة، إن حازم إمام الظهير الأيمن للفريق مصاب فى العضلة الضامة منذ أول 15 دقيقة فى مباراة الترجى التونسى، التى أقيمت يوم 14 من شهر فبراير الماضى، التى أقيمت على ملعب الغرافة القطرى، فى كأس السوبر الإفريقى، والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 1 ليتوج الزمالك بلقب البطولة الأفريقية.

وكشف المصدر ذاته إن حازم إمام لم يطلب التغيير وقتها وتحامل على نفسه لاستكمال المباراة لعدم جاهزية بديله المدافع محمد عبد الغنى للمشاركة فى تلك المباراة رغم تواجده على مقاعد البدلاء، مضيفاً إن حازم إمام أيضاً شارك فى مباراتى الأهلى والترجى التونسى الماضيتين وهو مصاب ولم يكتمل شفائه من الإصابة وذلك فى السوبر المحلى ودور الثمانية بدورى أبطال إفريقيا وذلك لابتعاد محمد عبد الغنى عن المباراتين للإصابة.

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كما أوضح المصدر ذاته إن الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون سيطمئن على حالة حازم إمام من خلال مران اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة الترجى التونسى، فى المباراة التى ستقام يوم الجمعة القادمة، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا فى اللقاء الذى سيقام على ملعب رادس بعدما أقيم لقاء الذهاب يوم الجمعة الماضية، على ستاد القاهرة الدولى، وانتهى بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1.



تويتة حازم إمام

كما أكد نفس المصدر إن حازم إمام كتب تويتة عقب مباراة الذهاب أمام الترجى مؤكدا إنه لن يبرر شيئًا بعدما تعرض لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول أداءه فى لقاء الذهاب بسبب إنه يتحامل على نفسه ويشارك وهو مصابا لذا كانت لديه حالة من الحزن بشأن تلك الانتقادات رغم مشاركته مصاباً لذا حرص جهاز الزمالك على عقد جلسة معه وتقديم الشكر له على اجتهاده ودعمه بتمسكه بالمشاركة فى الفترة الماضية رغم الإصابة.