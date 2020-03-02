محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
انتهت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من العاملين داخل نادي الزمالك، وذلك بعد حضور مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة.
وشهد اليوم الإثنين وقفة احتجاجية داخل نادي الزمالك من جانب عدد من العاملين بالوظائف المختلفة، بسبب تأخر صرف الرواتب الشهرية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو مختلفة من داخل النادي لتجمع العاملين من أجل المطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.
ولم يتواجد أي عضو من مجلس إدارة نادي الزمالك وقت الوقفة الاحتجاجية والتي تم تنظيمها أمام مبنى إدارة كرة القدم، بعدما تأخر صرف الرواتب لـ3 أشهر.
وحضر مرتضى منصور لمقر نادي الزمالك، وقام بالحديث مع العاملين بالنادي وشدد على أن هناك بعض المشاكل المالية ومحاولته لتوفير سيولة مالية لصرف رواتب العاملين بالنادي.
وبعد حديث مرتضى منصور مع العاملين، توجه لمكتبه بالنادي، وانتهت الوقفة الاحتجاجية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حضور مرتضى منصور.. انتهاء الوقفة الاحتجاجية للعاملين في الزمالك.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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