ماركا تكشف.. تفاصيل المشادة الكلامية بين بيكيه وفينسيوس في الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية تفاصيل المشادة التي وقعت بين الإسباني جيرادر بيكيه مدافع برشلونة والبرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإسباني.
والتقى فريقا ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة الجولة الـ26 من الليجا، وفاز الفريق الملكي بهدفين دون رد لينتزع صدارة جدول الدوري برصيد 56 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.
وخلال المباراة وقعت مشادة كلامية بين بيكيه وفينسيوس حسث طالب الأخير باحتساب ركلة جزاء لصالحه لينفعل عليه مدافع برشلونة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا فإن بيكيه اتهم فينسيوس بالجنون قائلًا: "هل أنت مجنون؟".
وأضاف بيكيه: "ماذا بك، أنا لم ألمسك".
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