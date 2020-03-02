لجنة المسابقات بالدوري السعودي ترفض طلب الاتفاق

رفضت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، طلب إدارة نادي الاتفاق بتقديم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى أمام نظيره الهلال لمدة 24 ساعة، ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان

للمحترفين.

وتقام مباراة الهلال و الاتفاق فى تمام الساعة ٧:٤٠ بتوقيت مصر، ٨:٣٠ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٩:٤٠ بتوقيت أبو ظبي. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره فريق الهلال

السعودي متصدر الدوري يوم السبت ٧ مارس، وذلك ضمن منافسات الجولة ال٢١ من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل فريق الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٧ نقطة، في حين ياتي نادي الاتفاق فى المركز العاشر برصيد ٢٦ نقطة.