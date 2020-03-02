اتحاد الدراجات يحدد موعد بدء بطولة الدوري العام للسيدات والناشئات

يستعد الإتحاد المصري للدراجات لتنظيم بطولة الدوري العام للسيدات والناشئات خلال الفتره من ٥مارس ،وتسمر حتي ٧مارس بمحافظة السويس.

ومن المقرر ان يعقد الاجتماع الفني للبطولة الخميس في السابعة مساء علي ان تنطلق السباقات يوم الجمعه بسباق

فردي ضد الساعه سيدات لمسافة ٢٥كيلو ثم ينطلق سباق فردي ضد الساعه اناث تحت ١٨عاما لمسافة٢٠كيلو علي ان يختتم بسباق فردي ضد الساعه اناث ١٦و١٤سنه لمسافة ١٥كيلو بينما يقام السبت سباق فردي عام عمومي تحت ٢٣لمسافة ٥٨كيلو ثم سباق فردي عام اناث ١٨سنه لمسافة ٤٠كيلو وسباق فردي عام اناث ١٦سنه و١٤سنه لمسافة ٣٠كيلو وسباق ضد الساعه عمومي وتحت ٢٣سنة ٣٠كيلو وسباق فرق ضد الساعه ١٨سنه ٢٠كيلو وتختم بسباق ضد الساعه ل١٦و١٤سنه لمسافة ١٥كيلو.