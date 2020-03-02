"الرياضة" و"التربية والتعليم" تعلنان تفاصيل دوري خماسيات كرة القدم لتلميذات المدارس

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مشروع دوري خماسيات كرة القدم لتلميذات المدارس تحت شعار "كوني متميزة"، وذلك اليوم الاثنين ، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

شهد فعاليات المؤتمر الصحفي كل من الدكتور عمرو حداد ، مساعد وزير الشباب والرياضة، اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، دكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، دكتوره جيهان علام مدير عام التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لكرة القدم، دينا حسين عضو المجلس القومي للمرأة رئيس لجنة الشباب، وعدد من قيادات وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم

الفني.

تناول المؤتمر الصحفي مناقشة الجهود المشتركة بين وزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم

الفني ومؤسسات الدولة لتنفيذ المشروع ، والذي يأتي في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاهتمام برياضة الفتاة ، والعمل على تمكين المرأة داخل المجتمع من خلال الرياضة ، وفي ضوء استراتيجية بناء الانسان المصري التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

كما يأتي المشروع في اطار خطة وزارة الشباب والرياضة نحو بناء انسان مصري رياضي قادر على مواجهة التحديات وخلق مجتمعات رياضية على اعلى مستوى بكل محافظات الجمهورية ولكافة

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الفئات والاعمار.

ويهدف المشروع الى اتاحة الفرصة لتلميذات المدارس لممارسة الرياضة بصورة جماعية اضافة الى تنمية مهارات كرة القدم لديهن ، والتأكيد على أهمية النشاط الرياضي في تنمية المجتمع ودعم الأهداف التربوية والتعليمية والصحية، توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لتلميذات المدارس في محافظات مصر، تكوين الشخصية المتكاملة وخاصة الرياضية التي تسهم في اتساع دائرة الصداقة وتبادل المعرفة والثقافة مع فرق المدارس الأخرى، اتاحة الفرصة لكل اللاعبات المتميزات في الانضمام للمنتخبات القومية، بالإضافة إلى توفير مناخ المسابقات التي تحفز التلميذات على الالتزام بالروح الرياضية والسلوك العام ودعم قيم الولاء والانتماء للوطن.

يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة من 17-20 مارس 2020 بالإسكندرية بمشاركة 240 مشاركة من محافظات القاهرة، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، البحيرة، الإسكندرية، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء، الجيزة، بني سويف، المنيا، سوهاج، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، بالإضافة إلى مرسى مطروح.