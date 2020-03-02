فاز فريق الكرة بنادي الاوليمبي مواليد ٢٠٠٦ علي نظيرة أصحاب الجياد بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين في إطار المرحلة النهائية لبطولة منطقة الاسكندرية. أحرز الأهداف اللاعبين إسماعيل محمد و يوسف وليد وأحمد سلامة ومؤمن محمود وأحمد رمضان. وأحمد رمضان. وتضم المرحلة النهائية فرق الاوليمبي وسموحة أ وسموحه ب وحرس الحدود والاتحاد وسبورتج و السكة الحديد و الترام والجياد ودلفي. وصرح هيثم اسماعيل المدير الفني أن الفريق أستعد جيدا خلال المرحلة السابقه ويأمل في الانتصار في المباريات القادمة والحصول علي لقب البطولة. الفريق أستعد جيدا خلال المرحلة السابقه ويأمل في الانتصار في المباريات القادمة والحصول علي لقب البطولة. يتكون الجهاز الفني من عطية عبد الهادي رئيس قطاع الناشئين هيثم اسماعيل المدير الفني احمد مسعد مدرب محمد مجدي مخطط احمال محمد السيد مدرب حراس مرمي شادي احمد طبيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناشئو الأوليمبى يكتسحون الجياد بخماسية ببطولة منطقة الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.