طائرة سموحة تحت ١٤ سنة بنات تحقق بطولة منطقة الإسكندرية

حصل فريق سموحة للكرة الطائرة بنات تحت ١٤ سنة أعلى بطولة منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة

بعد تغلبه فى المباراة الأخيرة على المؤسسة العسكرية ٢/٣ فى صاله نادى سموحة وجاء سبورتنج فى المركز الثانى والمؤسسة العسكرية فى المركز الثالث.

شهد المهندس فرج عامر رئيس النادى المباراة وسلم ميداليات وكؤوس المراكز الثلاثة الأولى للفرق الفائزة فى حضور نصر شعبان رئيس منطقة الإسكندرية للكرة الطائرة

و أحمد عجلان عضو مجلس إدارة نادى سموحه و دينا المنسترلى عضو مجلس إدارة نادى سبورتنج .

يضم فريق سموحة كلا من: تسنيم أيمن ، جنى أحمد جعفر ، جودى ممدوح ، جودى زياد ، حبيبة محمد ، حبيبه إبراهيم ، رولا رامز ، ريتاج حسام ،

ساره مصطفي ، ساره نعمان ، فريدة أسامه ، فريدة محمد ، فيروز شريف ، ملك بدر ، ملك بدر ، ملك خالد ، ملك عماد ، نور أحمد، نور طارق ، وتصعيد نور جعفر من فريق ١٢ سنه .

يتكون الجهاز الفنى من: طارق الزفتاوى رئيس الجهاز ، خالد عبد اللطيف مدير قطاع الناشئات ، وليد عبد الناصر مدرب الفريق ، وليد عباس مدير إدارى الفريق ، محمد نبيل إدارى الفريق ، ويشرف على لعبة الكرة الطائرة بالنادى الدكتور رجب عبد النبى.