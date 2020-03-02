النصر السعودي يجدد عقد ماتيوس لمدة موسم

أنهت إدارة النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، الاتفاق على تجديد عقد البرازيلي بيتروس ماتيوس لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي لمدة موسم واحد، إضافة إلى أفضلية التجديد لموسم آخر.

كشفت تقارير صحفية سعودية بأن بيتروس ماتيوس تلقى عرضين من أحد الأندية في الإمارات وقطر، ولكن نجح

المشرف على الفريق الأول لكرة القدم عبدالرحمن الحلافي بتواصل مع وكيل أعمال اللاعب لتجديد عقده لمدة موسم واحد وتضمن زيادة 20% من عقده السابق، من المقرر أن يوقع اللاعب العقد الجديد في نهاية شهر مارس الجاري.

انضم بيتروس لصفوف النصر في يوليو 2018 الماضي قادمًا من ساو باولو البرازيلي، بعقدٍ يمتد إلى يونيو 2020، ودخل بيتروس الفترة الحرة في شهر يناير.

يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره فريق الفيصلي يوم السبت ٧ فبراير، والمقرر إقامتها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ٢١ من منافسات الدوري السعودي للمحترفين. ويحتل فريق النصر وصافة جدل ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٢ نقطة.