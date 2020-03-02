محمد مصيلحى يجتمع بفريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري

حرص محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندري وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ هشام حسن نائب الرئيس و أحمد فؤاد و إسماعيل محمد على حضور تدريب الفريق الأول لكرة السلة قبل خوض المباريات الهامة للدور قبل النهائي لبطولة السوبر أمام نادي الزمالك.

و أكد رئيس النادي للاعبى الفريق

على الأهمية الكبيرة لجماهير النادى و مجلس الإدارة بالسعى نحو تحقيق الهدف و الحصول هذه البطولة الهامة لعشاق سيد البلد و التي يسعى الجميع لعودتها من جديد إلى قلعة زعيم الثغر .

و شدد رئيس النادى على أعضاء الفريق بضرورة تقديم عروض قوية تليق بسمعة زعيم الثغر و أشار إلى ثقته الكبيرة بالفريق و قدرته على حسم اللقب الذى يبدأ بتخطى نادى الزمالك أحد أقوى المنافسين على الل ، و عقب نهاية المران دعي رئيس النادى أعضاء الفريق إلى مأدبة عشاء دعماً و تحفيزاً للفريق على مواصلة خطواته الثابتة نحو تحقيق اللقب .