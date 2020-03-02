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بعثة الزمالك تسافر إلى تونس في الخامسة مساء غدٍ

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 تسافر بعثة فريق الزمالك إلى تونس في الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة

الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 يرأس البعثة المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس الزمالك، فيما تقيم البعثة في فندق لاكين بتونس.

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