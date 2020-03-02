الليلة .. سيدات السلة بالأهلي يواجهن مصر للتأمين في دوري السوبر

يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي فريق مصر للتأمين، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دوري السوبر.
ومن المقرر أن تقام المباراةفي السادسة مساء، على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز بها، ومواصلة عروضه القوية في البطولة.
وكان فريق سيدات السلة بالأهلي قد حقق الفوز على فريق الشمس بنتيجة 82-71، في المباراة الماضية، ضمن منافسات دوري السوبر.
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