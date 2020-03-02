اليوم .. الأهلي يواجه أصحاب الجياد في كأس مصر لكرة اليد

يحل الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالأهلي ضيفا اليوم الاثنين على فريق أصحاب الجياد في اللقاء الذي من المقرر أن يجمعالفريقين ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء بالإسكندرية، وتمثل أهمية كبيرة للأهلي وجهازه الفني ولاعبيه.
وكان الأهلي قد أنهى استعداده للقاء أمس قبل أن يدخل معسكرا مغلقا بالإسكندرية استعدادا لخوض المباراة المرتقبة.
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