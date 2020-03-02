رياضة | هازارد يخضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يخضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نجم ريال مدريد إيدين هازارد، سيتوجه للولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع، للخضوع لعملية جراحية.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورتس، فإن هازارد سيجري جراحة في كاحله، وذلك لمحاولة لحاقه بالمباريات في آخر الموسم الحالي.

وأشار أحد الصحفيين، أن هازارد سيجري الجراحة يوم الخميس المقبل في الولايات المتحدة، وبالتحديد في مدينة دالاس.

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ويأمل النادي الملكي في إستعادة خدمات هازارد بحلول شهر مايو المقبل، والذي يشهد نهاية بطولات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتعرض هازارد للإصابة الأولى له في شهر نوفمبر، عاد منها خلال شهر فبراير وخاض لقائي سيلتا فيجو وليفانتي، قبل أن يتلقى إصابة بكسر في الكاحل في لقاء ليفانتي.

وتسببت كثرة الإصابات وعدم الجاهزية، في غياب هازارد عن 18 مباراة لفريقه، حيث خاض 15 مباراة بين سواء أساسياً أو بديلاً، سجل خلالها هدف واحد فقط.

يذكر أن هازارد إنضم لريال مدريد مطلع الموسم الحالي قادماً من تشيلسي الإنجليزي، في صفقة بلغت 120 مليون يورو.