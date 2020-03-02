رياضة | مفاجأة.. رونالدو يرغب بالعودة إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. رونالدو يرغب بالعودة إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح إيدو أجويري الصحفي الإسباني المقرب من ​البرتغالي كريستيانو رونالدو​ ، أنه يرغب في العودة إلى ​ريال مدريد​ مرة أخرى.

ونقلا عن موقع جول الايطالي قال إدو أغويري : "لقد شعرت بأن كرستيانو رونالدو ما زال مدريدي من خلال ردات فعله، أنا متأكد بأنه يمتلك الرغبة في العودة إلى مدريد، إلتفاف الجماهير حوله قبل المباراة أمر لا يُصدق".

وتابع: "في المستقبل كل شيء ممكن، هو حاليا يركز مع يوفنتوس لكن لا أحد يدري ماذا سيحصل في المستقبل، أؤكد بأن رغبة العودة إلى مدريد ما زال يحملها رونالدو".

وشهدت مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بالأمس حضو ر رونالدو في ملعب سانتياجو برنابيو، وأظهر ردات فعل حماسية تفاعلاً مع فوز المريندي بنتيجة 2/0 سجلهما فينسيوس ودياز.