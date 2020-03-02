رياضة | تعرف على الموعد النهائي لعودة رمضان صبحي والمشاركة في المبارايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الموعد النهائي لعودة رمضان صبحي والمشاركة في المبارايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت حالة من الغموض داخل القلعة الحمراء، بسبب استمرار غياب رمضان صبحى عن المشاركة فى المباريات، وتحديدا بعد تصريحات السويسرى رينيه فايلر، والتى أكد خلالها أنه لا يعلم موقف اللاعب.

وعلم مصدر مقرب من الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن رمضان صبحىمازال يحتاج إلى بعض الوقت للعودة واستعادة جاهزيته الطبية والفنية.

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وقال المصدر فى تصريحات خاصة: "رمضان صبحى سيعود للمشاركة مع الأهلى فى المباريات خلال 20 يوماً".

وأضاف: "صبحى عانى فى الفترة الماضية من عدم التئمام التمزق فى العضلة الخلفية، كما شعر ببعض الإجهاد الشديد فى منشأ العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى فى الجونة لتجهيزه".

يذكر أن محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى، قد أبدى أيضا تعجبه فى تصريحات صحفية بشأن غموض موقف اللاعب، وعدم حصوله على إجابة كافية من الأهلى لحسم موقفه من الانضمام للمنتخب من عدمه.