رياضة | برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستفز ريال مدريد بعد الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جويليرمو أمور مدير العلاقات بنادي برشلونة عن أن ريال مدريد لا يستحق الفوز بهدفين في لقاء الكلاسيكو في الجولة 26 من الدوري الإسباني.

قال جويليرمو: "لقد ضغطوا علينا وكانت فكرتهم الأساسية هي إيقافنا من اللعب بالطريقة المريحة لنا، وبتلك الطريقة نجحوا في صناعة الفرص".

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وأضاف: " لا أعتقد أنهم استحقوا أن يحققوا الفوز، لقد سيطرنا على المباراة بشكل واضح وهم ضربونا بسرعة كبيرة وخاطفة رغم أننا سيطرنا على الشوط الأول وصنعنا فرص عديدة لكن عندما تهدر ضد ريال مدريد فلن تسير الأمور بالشكل الذي تريده بعد ذلك".

وتابع عن أداء ليونيل ميسي: "لقد كان عظيمًا خلال الشوط الأول وصنع الفرص واستمر في اللعب لكن عندما تخسر يبدو كل شيء سلبيًا، بالرغم من ذلك فالفريق لم يكن سيئًا وكنا الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكن في الثاني الأمور تغيرت وكل شيء أصبح جنونيًا".