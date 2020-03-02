رياضة | تصريحات متبادلة.. كلاسيكو حرب بيكيه وراموس يشتعل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات متبادلة.. كلاسيكو حرب بيكيه وراموس يشتعل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أداء ريال مدريد في الشوط الأول من مباراة الكلاسيكو التي انتهت بفوز الريال بهدفين في الدوري الإسباني.

وقال بيكيه: "كان هذا أحد أسوأ عروض ريال مدريد التي واجهتها في سانتياحو برنابيو خلال الشوط الأول بينما في الشوط الثاني من المباراة ضغط ريال مدريد كثيرا وأحرزوا الهدف الأول في لحظة مخيبة للآمال".

ونقلت شبكة سكاي سبورتس عن بيكيه: "أنا لا أقول ذلك على سبيل النقد فكل فريق لديه مشاكله.. كنا قادرين على فرض سيطرتنا، ولو استفدنا من الفرص في الشوط الأول، لكان من الصعب عليهم الخروج بهذه النتيجة".

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ورد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد قائلا:"أفضل الفوز بكل مباريات الكلاسيكو إذا كان ذلك يعني اللعب بشكل سيء في الشوط الأول كما يعتقد".

وأضاف: "المهم في الأمر هو استعادة الصدارة.. وبالفعل نجحنا في تحقيق هدفنا، ولو خسرنا اللقاء لكنا تخلفنا عن برشلونة بفارق 5 نقاط، ولكان الموقف أكثر تعقيدا.. لكننا كنا سنقاتل حتى النهاية".