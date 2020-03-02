رياضة | انفراجة مالية في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراجة مالية في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر مسؤولي الزمالك، انفراجة مالية ، فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، ويحصل اللاعبون على المستحقات المالية الخاصة بهم فى المران الذى سيقام فى الرابعة عصراً، حيث يعقد مرتضى منصور رئيس النادى جلسة معهم للتأكيد على صرف مستحقاتهم عقب المران مباشرة، قبل مباراة العودة أمام الترجى التونسى برادس، فى اللقاء المحدد له الجمعة المقبل، فى إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات تلفيزيونية عن اتمام التعاقد مع أحد البنوك الكبرى في مصر مقابل الاستثمار فى سور مقر قلعة ميت عقبة، ليتم إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين، بعد وعد مرتضى منصور بإنهائها قبل رحلة الفريق إلى رادس.

وتغادر بعثة الزمالك التى يرأسها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، غدا الثلاثاء، إلى تونس على متن طائرة خاصة.