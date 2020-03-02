رياضة | مؤشر جديد يقرب فيرنر من الإنضمام لليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤشر جديد يقرب فيرنر من الإنضمام لليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المهاجم الدولي الألماني المتألق ونجم فريق لايبزج الألماني بخطوة جديدة، تزيد من التكهنات حول إنضمامه لفريق ليفربول الإنجليزي، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقام فيرنر بإلغاء متابعة حساب فريقه لايبزج على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وذكرت شبكة "أتليتيك" الإنجليزية صورة لحساب فيرنر الرسمي على تويتر، والتي ظهر خلالها عدم متابعته لحساب ناديه الرسمي.

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وكان حساب لايبزج قد تفاعل منذ يومين مع خسارة ليفربول في الدوري الإنجليزي أمام واتفورد بنتيجة 3/0، حيث نشر صورة متحركة "Gif" ليفرنر، ينظر لهاتفه ويبدي عدم اندهاشه من النتيجة التي أنهت سلسلة لا هزيمة في الدروي الإنجليزي بلغت 44 مباراة.

ويرتبط ليفربول بقوة لضم المهاجم صاحب الـ23 عاماً في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.