رياضة | أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في ريال مدريد بعد الفوز بالكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى موسم إدين هازارد نجم فريق ريال مدريد الإسباني بعد الإعلان أنه سيخضع لعملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة الكلاسيكو أمس ضد برشلونة.

وشاهد هازارد فوز ريال مدريد على برشلونة بهدفين نظيفين في مباراة كلاسيكو الأرض ضمن الجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وغاب هازارد لفترة طويلة منذ بداية الموسم قبل أن يعود ويشارك أساسيًا ضد سيلتا فيجو ويصاب من جديد ضد ليفانتي ويفقد ريال مدريد أهم صفقاته في الميركاتو الصيفي بسبب معاناة من شق في الشظية في كاحل قدمه اليمنى.

ويتوجه هازارد إلى مدينة دالاس الأمريكية هذا الأسبوع من أجل الخضوع لجراحة على يد أحد أكبر الأطباء المتخصصين وبعدها سيغيب لفترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر