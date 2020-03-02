رياضة | سلاح الزمالك لإنهاء أكبر أزماته المالية

يسعى مسئولو نادي الزمالك للخروج من شبح الأزمة المالية الذي يواجه النادي في الوقت الحالي وتأخر حصول الموظفين على رواتبهم للشهر الثاني على التوالي.

ويحاول مسئولو الأبيض لإنهاء بعض الأمور الإدارية الخاصة برفع الحجز عن أرصدة النادي في البنوك حتى يتمكنوا من وضع المستحقات في حساباتهم البنكية بشكل طبيعي.

مرتضى منصور اجتمع مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منذ يومين بسبب حصوله على حكم قضائي برفع الحجز على أرصدة النادي وطلب منه إرسال خطاب للبنك المركزي لوضع أموال النادي بشكل طبيعي في البنوك، لكن وزير الرياضة فاجأه أنه أرسل من الأساس خطاب للبنك المركزي يوم 16 فبراير الماضي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.