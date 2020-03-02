إدارة الهلال تمنع لاعبيها من السفر

الإثنين 2 مارس 2020

أعلنت إدارة فريق الهلال السعودي تحذير لاعبيها من السفر أو الانتقال خارج المملكة العربية السعودية بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في قارة آسيا.



وكان قد صدر قرار من الإتحاد الآسيوي بتأجيل عدد من المباريات في دوري أبطال آسيا؛ بسبب انتشار هذا الفيروس في أغلب البلدان الآسيوية. وكانت إدارة الفريق قد حذرت لاعبيها بشكل رسمي من الانتقال خارج المملكة، وذلك بعد أن حصل اللاعبين علي إجازة مدتها ٤٨ ساعة، بعد قرار تأجيل مباراة الهلال أمام باختاكور الأوزبكي التي كان ميعادها غدًا وذلك في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا. وكانت إدارة الفريق حذرت بالأخص من السفر للبلدان التي تم ظهور حالات إصابة بها.

والجدير بالذكر أن "الزعيم" حقق انتصار في أول مقابلتين في دور المجموعات من البطولة الآسيوية، علمًا بأنه توج بلقب النسخة الماضية على حساب أوراوا الياباني.