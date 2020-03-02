حيرة يوفنتوس بسبب اعتزال بوفون

الإثنين 2 مارس 2020

حير الحارس الإيطالي المخضرم جانولويجي بوفون إدارة يوفنتوس ومحبيه، حول نيته الاعتزال أو الاستمرار بالملاعب، بعد بلوغه سن ال٤٢ عاما، في ظل مشوار طويل من الأرقام والبطولات المميزة.



ووفقا لموقع فوتبول إيطاليا، فإن سلفيانو وكيل بوفون: قد أكد بأن بوفون مستمر في الملاعب ولم يخطره بنيته في الاعتزال إطلاقا.

Advertisements

وقال وكيل حارس اليوفي: إن يوفنتوس بحاجة كبيرة لخدمات حارس مثل بوفون بخبراته العريضة، بعد وصول الفريق لمنافسة قوية على مسابقة الدوري نتيجة خطف لاتسيو عرش الصدارة.

وأضاف: أن بوفون أعلن رغبته خلال الفترة الماضية بالاستمرار في الملاعب والتواجد بقوة لذا لا توجد نية الاعتزال.

ويدخل يوفنتوس مرحلة حرجة للغاية نتيجة منافسته الشديد خلال الشهر الجاري، في الاسكوديتو والكأس إضافة لدوري أبطال أوروبا، لذا هو، قد يحتاج خدمات بوفون، الذي أعاده الصيف الماضي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي ليكون عونا له في افتكاك عقدة دوري أبطال أوروبا.