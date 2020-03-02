شكرا لقرائتكم خبر عن هل خاض سيرجيو راموس آخر كلاسيكو في مسيرته؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساهم سيرجيو راموس، قائد ريـال مدريد، في فوز فريقه بمباراته المصيرية، أمس الأحد، أمام منافسه التقليدي برشلونة بهدفين نظيفين، فهل كان هذا هو الكلاسيكو الأخير للمدافع المخضرم في مسيرته؟

وأشارت صحيفة «دون بالون» الإسبانية إلى أن اللاعب يعلم أنه اقترب من إنهاء مسيرته على العشب الأخضر بعد بلوغه سن الـ 33، رغم ظهوره بشكل جيد على المستوى البدني وعدم رغبته في التفكير في الاعتزال الآن.

وأضافت أن المؤكد هو اقتراب عقد «راموس» من الانتهاء في يونيو 2021، وفي حال عدم توصله لاتفاق للتجديد، وهو الأمر الذي يبدو حاليًا في حالة ركود، فإنه قد يرحل عن الميرنجي هذا الصيف، ما قد يعني أن مباراة أمس هي آخر كلاسيكو يشهد حضور أحد أبرز اللاعبين في تاريخ قلعة الملكي.