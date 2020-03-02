جمال عبدالحميد: إيهاب جلال لا يصلح إلا لتدريب أندية الشركات (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى جمال عبدالحميد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن عودة إيهاب جلال لتدريب نادي مصر المقاصة بعد النيجيري إقالة إيمانويل أمونيكي من تدريب الفريق، قرارا صائبا، واصفا تعيين المدربين في الأندية المصرية بأن بعض السماسرة المسيطرة على إدارات الأندية يلعبون الكراسي الموسيقية في انتقالات المدربين.
وأضاف عبدالحميد، خلال استضافته ببرنامج «الماتش» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «أحب إيهاب جلال جدا.. ولكن لا أحب السمسار الذي يعمل معه لسوء إدارته لانتقالات إيهاب جلال».
وأوضح: «يجب على جلال أن يتولى تدريب أندية الشركات فقط ويبتعد عن الأندية الجماهيرية التي لن تصبر على تطبيق فكره بسبب الضغط الجماهيري.. ولكن في أندية الشركات سيصبرون عليه وسيعمل بدون ضغوط».
واختتم: «إيهاب نجح مع أندية الشركات وهم المقاصة وإنبي لانهم أندية غير جماهيرية ومن خلالهم صنع اسمه وأصبح مرشحا لتدريب المنتخب.. وفشل مع الزمالك والمصري.. ولذلك أرى خطوة عودته للمقاصة موفقة جدا».
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