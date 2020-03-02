شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكيه»: خسرنا أمام أسوأ نسخة من ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى جيرارد بيكيه، نجم دفاع نادي برشلونة الإسباني، أن فريقه خسر، أمس الأحد، أمام أسوأ نسخة لعب أمامها لمنافسه اللدود ريـال مدريد على سانتياجو بيرنابيو.

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وأوضح «بيكيه»، حسب موقع «جول» العالمي: «كان ريـال مدريد في الشوط الأول أسوأ نسخة للنادي أواجهها على ملعب البيرنابيو، لقد أهدرنا فرصة لإيذائهم».

وأضاف: «كان علينا أن نلعب أفضل في الشوط الثاني، لكننا خسرنا الكرات وازدادت ثقتهم».

وعما إذا كان يشعر بالاستياء لخسارته أمام هذه النسخة التي يصفها من ريـال مدريد، رد «بيكيه»: «نعم، كانوا يعطون أسوأ انطباع وأنا لا أقول هذا كنوع من النقد، جميعنا لدينا مشكلات في أنديتنا، لكن لدي شعور أننا أهدرنا فرصة مهمة».