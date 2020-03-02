شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكيه»: خسرنا أمام أسوأ نسخة من ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى جيرارد بيكيه، نجم دفاع نادي برشلونة الإسباني، أن فريقه خسر، أمس الأحد، أمام أسوأ نسخة لعب أمامها لمنافسه اللدود ريـال مدريد على سانتياجو بيرنابيو.
وأوضح «بيكيه»، حسب موقع «جول» العالمي: «كان ريـال مدريد في الشوط الأول أسوأ نسخة للنادي أواجهها على ملعب البيرنابيو، لقد أهدرنا فرصة لإيذائهم».
وأضاف: «كان علينا أن نلعب أفضل في الشوط الثاني، لكننا خسرنا الكرات وازدادت ثقتهم».
وعما إذا كان يشعر بالاستياء لخسارته أمام هذه النسخة التي يصفها من ريـال مدريد، رد «بيكيه»: «نعم، كانوا يعطون أسوأ انطباع وأنا لا أقول هذا كنوع من النقد، جميعنا لدينا مشكلات في أنديتنا، لكن لدي شعور أننا أهدرنا فرصة مهمة».
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