شكرا لقرائتكم خبر عن طرابزون سبور يفسخ عقده مع نجم ليفربول السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي طرابزون سبور التركي فسخ تعاقده مع نجم نادي ليفربول السابق دانيال ستوريدج، اليوم الاثنين، عبر موقعه الرسمي.

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ونشر النادي بيانًا قال فيه: «تم فسخ العقد الموقع يوم 21.8.2019 بين اللاعب المحترف دانيال أندري ستوريدج والنادي، والذي ينتهي في 31.5.2021، بالتراضي من الطرفين».

وأضاف: «حسب اتفاقية فسخ التعاقد، فقد استغنى اللاعب عن كافة حقوقه ومستحقاته المستقبلية».

ويحق الآن للاعب الانتقال إلى أي فريق يريده بشكل مجاني في صفقة انتقال حر، فيما قد تكون وجهته العودة إلى بلاده إنجلترا أو الذهاب للعب في الولايات المتحدة، حسب موقع «جول» العالمي.