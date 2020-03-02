شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على هامش المران الذي يقام اليوم الإثنين، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الزمالك، يأتي اجتماع رئيس النادي باللاعبين لمطالبتهم بالتركيز في المباريات المقبلة وتخطي عقبة الترجي، ومواصلة مشوارهم وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يحاول البعض ترويجها عن الفريق لهز استقراره.

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وكان الفريق استأنف تدريباته، أمس، استعدادًا لمباراة العودة أمام الترجي التونسي والمقرر لها الجمعة المقبل، في تونس بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واكتفى اللاعبون بالتدريبات في جيمانيزيوم النادي وفقا للبرنامج الإعدادي الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني والذي يتضمن مرحلة استشفاء في ظل حالة الإجهاد التي يمر بها اللاعبون بسبب توالي المباريات وسيخوضون التدريبات الجماعية بالكرة اليوم بصورة طبيعية.

وكان الفريق قد فاز في مباراة الذهاب الجمعة الماضي، على الترجي بثلاثة أهداف لهدف ويسعى الفريق لمواصلة نتائجه الطيبة وعبور عقبة الفريق التونسي للدور نصف النهائي للبطولة.