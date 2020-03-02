شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للأهلي يؤكد جاهزية «أجايي» لمباراة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تحسن حالة اللاعب جونيور أجايي، بعد شكوى من آلام عضلية بسيطة، عقب انتهاء مباراة صن داونز التي أقيمت على استاد القاهرة أمس الأول، وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أدى أجايي جلسة في الجيم أمس بمقر النادي بالجزيرة، وبعض التدريبات الاستشفائية؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب الجامعة في بريتوريا، بعد وصول البعثة برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلى هناك.