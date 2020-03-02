شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز «معلول» لمواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامجا خاصا لتجهيز على معلول، لاعب الفريق، لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في بريتوريا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، اشتكى «معلول» من آلام في العضلة الأمامية، بعد انتهاء مباراة الذهاب أمس الأول أمام فريق صن داونز.

ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي مصغر من خلال التدريبات المنفردة، للتخلص بشكل نهائي من الألم، على أن يكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في المران الجماعي خلال ٤٨ ساعة، استعدادا لمباراة العودة أمام صن داونز يوم السبت المقبل.