شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر المقاصة: عودة إيهاب جلال بداية لإعادة تصحيح مسار الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، إن عودة إيهاب جلال لتدريب فريق الكرة مكسب كبير، كونه أحد المدربين الكبار على الساحة المحلية.

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وأعرب «عبدالسلام» في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، عن ثقته في أن عودة «جلال» ستكون بداية لإعادة ترتيب أمور الفريق، وتصحيح مساره في بطولة الدوري وإعادته إلى مكانته الطبيعية بين الكبار.

وكشف «عبدالسلام» أن الجلسة التي جمعته مع المدرب إيهاب جلال لم تستغرق سوى دقائق معدودة، في ظل حالة التفاهم الموجودة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن مدة التعاقد مع «جلال» مفتوحة وبدون أي شروط.

وتطرق «عبدالسلام» إلى قرار تعيين النيجيري إيمانويل أمونيكي مشرفًا عامًا على أكاديميات المقاصة، موضحًا أن هذا القرار جاء بهدف الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمدرب النيجيري على المستويين الأفريقي والعالمي، بما يتوازى مع أهداف مجلس إدارة المقاصة لتأسيس أكاديميات قوية في عدد من الدول الأفريقية، وتحقيق أقصى استفادة لناشئي المقاصة.