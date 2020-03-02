برشلونة يترقب أزمة أرسنال لضم مهاجمه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

تجددت أمال إدارة نادي برشلونة الإسباني بضم مهاجم أرسنال الإنجليزي المميز، التي كانت تطمح البلوجرانا بتوجداده خلال المواسم الماضية، حتى يعود الآمل مع خسارة الجانرز مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني بثلاثية خلال بطولة الدوري الأوروبي.



ووفقا لصحيفة الاكسبريس البريطانية، التي أكدت على صعوبة تجديد أرسنال لمهاجمه بيير أوباميانج نتيجة الأزمات المادية المتوقعة بالفريق والاقتراب من عدم التواجد لعام آخر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت الاكسبرسس: أن نهاية عقد بيير إيمريك أوباميانج مع أرسنال هو العام ٢٠٢١، حتى تقترب إدارة النادي من الجلوس معه للحوار حول إمكانية التجديد ولكن الأمور المادية معقدة لدى الإدارة.

وأكدت تقارير أخرى، على مدى عودة واقتراب نادي برشلونة الإسباني من الظفر بخدمات اللاعب الجابوني، في ظل رغبة النادي الكتالوني بضم اللاعب نتيجة عدم وجود مهاجم الفريق خلال الوقت الحالي وإصابة نحميه لويس سواريز وعثمان ديمبليي ورحيل كاريليس، مع إمكانية أن يكون العام الحالي هو الأخير المخضرم سواريز نتيجة تقدمه بالسن.

ووضعت إدارة إنتر ميلان هي الأخرى عينها لضم أوباميانغ، حتى يكون بديلا للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المتوقع رحيله لصفوف برشلونة أو ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وكان برشلونة، قد خسر صدارة الدوري الإسباني بالأمس، عقب الهزيمة من غريمه التقليدي ريال بهدفين نظيفين، في سانتياجو برنابيو ليبتعد بفارق نقطة واحدة، ويبقى لديه مهمة أصعب أمام نابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا، حتى لا يخرج مبكرا مثل المواسم الماضية ويكون موسمه الأسواق دون بطولات بعد خروجه من كأس الملك.