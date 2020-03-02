عمالقة إنجلترا يتصارعون لضم جريليش 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

بات الصراع قويا على جاك جريليش نجم وسط ميدان نادي أستون فيلا الإنجليزي، في ظل صراع دائم من كبار أندية البريميرليج على ضم اللاعب خلال الموسم القادم.



ووفقا لصحيفة الاكسبريس البريطانية، التي نشرت تصريحات على لسان روبيرت بيريز نجم أرسنال السابق: الذي أكد على قوة الصراع بين قطبي مدينة مانشستر السيتي واليونايتد بصفقة جريليش.

وقال روبيرت: إن مانشستر سيتي يبحث عن بديل لقائده دافيد سيلفا، الذي اقترب من الاعتزال والرحيل عن صفوف الفريق، لذا من المتوقع أن يكون جريليش بدائرة اهتمامات بب جوارديولا المدير الفني لوصيف البريميرليج.

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وأضاف نجم أرسنال السابق: لدى جريليش خبرات مميزة بالدوري وهو لاعب إنجليزي، لذا ستجد أندية تشيلسي وأرسنال ومانشستر يونايتد مهتمين بضم اللاعب.

وشدد بيريز: على أن الموسم الحالي كان صعبا للغاية بالنسبة لأستون فيلا وبالتأكيد استفاد منه جريليش كثيرا لتكون لديه خبرات الأوقات الصعبة.

واختتم نجم وسط أرسنال السابق: بات جاك جريليش على علم تام بكيفية القتال نهاية كل أسبوع مع أستون فيلا، في انتظار ما سوف يقدمه مع أي من الأندية الكبيرة بمختلف البطولات.

جدير بالذكر أن أستون فيلا، قد خسر بالأمس نهائي الكأس أمام مانشستر سيتي بنتيجة هدفين لهدف، حتى يتفرغ الفيلانز لمهمة الخروج من نفق مراكز الهبوط نتيجة تواجده بالمركز التاسع عشر ٢٥ نقطة فقط ويبتعد عن مراكز الأمان بفارق تسع نقاط.