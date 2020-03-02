راموس يرد علي تصريحات بيكيه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

أحمد شعبان

رد الأسباني "سيرجيو راموس" لاعب ريال مدريد علي تصريحات "جيرارد بيكيه"، وذلك عقب إنتهاء المباراة بالأمس، والتي حقق فيها النادي الملكي فوزاً ثمنياً علي غريمه التقليدي.



وقال بيكيه عقب اللقاء:" أنه رأي أسوا نسخة للملكي في الكلاسيكو علي ملعب البرنابيو بالأمس".

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في المقابل، رد راموس عليه في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو":رأي الجميع يحترم ولكني أفضل الفوز بكل مباريات الكلاسيكو إذا كان ذلك يعني اللعب بشكل سئ في الشوط الأول.

وأضاف:"الشئ المهم إستعادة الصدارة وبالفعل نجحنا في تحقيق هدفنا، ولو خسرنا اللقاء لكنا ابتعدنا عن البارسا بفارق خمس نقاط، وسنقاتل حتي النهاية علي تحقيق اللقب.

وتابع اللاعب: عودة الدون لرؤية فوز زملائه السابقين بالمباراة أمر مفرح للغاية.

وإختتم راموس تصريحاته بالحديث عن فينيسيوس بأنه كان في عجله من أمره ومضغوط، ولكن أنه لاعب موهوب، ويجب علينا أن نعطيه الوقت الكافي،لأن لديه الجرأة والشخصية، وأيضا يساعد كثيراً في الدفاع.