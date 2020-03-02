الصحافة الإسبانية: برشلونة يتنازل والملكي يتصدر قمة الدوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

أحمد شعبان

سيطرت ردود الفعل علي مباراة كلاسيكو الأرض بالأمس بين ريال مدريد وبرشلونة علي إهتمامات الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم.

Advertisements

وقالت صحيفة"ماركا":"البرنابيو كان مجنوناً" وأشارت الصحيفة أن الملكي نجح في إستعادة قمة ترتيب الدوري بفضل هدفي فينيسيوس جونيور و ماريانو دياز الذي قدم نفسه بشكل مثالي بعد تسجيله أسرع هدف في الكلاسيكو في هذا القرن.

فيما قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو":"برشلونة يتنازل" وأشارت الصحيفة أن البارسا لم يستغل الفرص التي سنحت لها خلال الشوط الأول ليحقق الريال الفوز ويتنازل برشلونة عن القمة الأسبانية.

بينما كتبت صحيفة"سبورت" التابعة لنادي برشلونة:"الكلاسيكو للأسف" وأوضحت الصحيفة أن برشلونة سيطر علي مجريات الشوط الأول دون تحويل تلك السيطرة للأهداف ليقلب الملكي الطاولة عليه في الشوط الثاني.